ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3731 للشراء في تحديث 09:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 15 يوليو الساعة 9:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 3709 جنيهًا للبيع و3731 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3697 جنيهًا للبيع و3720 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3400 جنيهًا للبيع و3420 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3389 جنيهًا للبيع و 3410 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3245 جنيهًا للبيع و3265 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3235 جنيهًا للبيع و3255 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2781 جنيهًا للبيع و2799 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2773 جنيهًا للبيع و2790 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2163 جنيهًا للبيع و2177 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2157 جنيهًا للبيع و2170 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1854 جنيهًا للبيع و1866 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 115337 جنيهًا للبيع و116047 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 25960 جنيهًا للبيع و26120 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 25880 جنيهًا للبيع و26040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3708571 جنيهًا للبيع و3731429 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11429 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3697143 جنيهًا للبيع و 3720000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 15 يوليو الساعة 9:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3265 جنيه للشراء، وللبيع 3245 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16325 جنيه للشراء، وللبيع 16225 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32650 جنيه للشراء، وللبيع 32450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81625 جنيه للشراء، وللبيع 81125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 163250 جنيه للشراء، وللبيع 162250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 326500 جنيه للشراء، وللبيع 324500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 489750 جنيه للشراء، وللبيع 486750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 653000 جنيه للشراء، وللبيع 649000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 816250 جنيه للشراء، وللبيع 811250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.