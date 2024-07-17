تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3783 للشراء في تحديث 10:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 17 يوليو الساعة 10:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3760 جنيهًا للبيع و3783 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3783 جنيهًا للبيع و3806 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3447 جنيهًا للبيع و3468 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3290 جنيهًا للبيع و3310 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 2820 جنيهًا للبيع و2837 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2837 جنيهًا للبيع و2854 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2193 جنيهًا للبيع و2207 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2207 جنيهًا للبيع و 2220 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1880 جنيهًا للبيع و1891 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1891 جنيهًا للبيع و1903 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 116936 جنيهًا للبيع و117647 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 117647 جنيهًا للبيع و118358 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 26320 جنيهًا للبيع و26480 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 26480 جنيهًا للبيع و26640 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3760000 جنيهًا للبيع و3782857 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 22857 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 17 يوليو الساعة 10:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3310 جنيه للشراء، وللبيع 3290 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16550 جنيه للشراء، وللبيع 16450 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 33100 جنيه للشراء، وللبيع 32900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82750 جنيه للشراء، وللبيع 82250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 165500 جنيه للشراء، وللبيع 164500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 331000 جنيه للشراء، وللبيع 329000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 496500 جنيه للشراء، وللبيع 493500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 662000 جنيه للشراء، وللبيع 658000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 827500 جنيه للشراء، وللبيع 822500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.