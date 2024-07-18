تحديث 08:05 صباحا: تحرك بقيمة 9 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 8:05 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في بنك قطر الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر اليورو بمقدار 9 قرشًا ليسجل 52.66 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.63 جنيها، وللبيع عند 52.80 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 52.46 جنيها، وسعر البيع 52.80 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 52.49 جنيها، وسعر البيع 52.83 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 52.49 جنيها للشراء و 52.83 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 52.46 جنيها، وسعر البيع 52.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.44 جنيها للشراء و 52.78 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.52 جنيها، وسعر البيع هو 52.86 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.57 جنيها، وسعر البيع هو 52.94 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.20 جنيها، وسعر البيع هو 52.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.46 جنيها، وسعر البيع هو 52.80 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 52.31 جنيها للشراء و 52.46 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.52 جنيها، وسعر البيع هو 52.86 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.50 جنيها، وللبيع عند 52.84 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 52.31 جنيها للشراء و 52.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 52.46 جنيها للشراء و 52.80 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.46 جنيها للشراء و 52.82 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: اليورو يسجل 52.50 جنيها للشراء و 52.84 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 52.47 جنيها للشراء و 52.83 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.52 جنيها للشراء و 52.86 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 52.46 جنيها للشراء و 52.80 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 52.50 جنيها، وللبيع 52.84 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 52.66 جنيها وبيعه بسعر 52.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.