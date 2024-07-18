تحديث 08:20 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 8:20 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك الإمارات دبي الوطني حيث صعد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 52.67 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 52.63 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 52.49 جنيها للشراء و 52.83 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 52.49 جنيها للشراء و 52.83 جنيها للبيع.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.44 جنيها للشراء و 52.78 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.52 جنيها للشراء و 52.86 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.57 جنيها للشراء و 52.94 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 52.20 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 52.31 جنيها للشراء و 52.46 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 52.52 جنيها وبيعه بسعر 52.86 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.50 جنيها، وسعر البيع هو 52.84 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 52.31 جنيها للشراء و 52.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 52.46 جنيها للشراء و 52.80 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.46 جنيها، وسعر البيع هو 52.82 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 52.50 جنيها للشراء و 52.84 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو 52.47 جنيها للشراء و 52.83 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 52.52 جنيها وبيعه بسعر 52.86 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.46 جنيها، وللبيع عند 52.80 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 52.50 جنيها، وللبيع 52.84 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.66 جنيها، وللبيع عند 52.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.