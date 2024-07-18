تحديث 08:20 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الخميس 18 يوليو الساعة 8:20 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.63 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.75 جنيها، وللبيع عند 62.95 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.46 جنيها، وسعر البيع هو 62.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.46 جنيها، وللبيع عند 62.96 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.44 جنيها للشراء و 62.94 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.40 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.50 جنيها، وسعر البيع هو 62.98 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.59 جنيها للشراء و 62.93 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.44 جنيها للشراء و 62.94 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.44 جنيها، وللبيع عند 62.94 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.12 جنيها، وسعر البيع 62.94 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.25 جنيها للشراء و 62.42 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.50 جنيها، وسعر البيع 63.00 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.48 جنيها للشراء و 62.98 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.24 جنيها للشراء و 62.42 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.44 جنيها، وللبيع عند 62.94 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.48 جنيها، وللبيع عند 62.98 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.43 جنيها، وسعر البيع 62.96 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.50 جنيها، وللبيع 62.98 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.48 جنيها، وسعر البيع 62.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.62 جنيها للشراء و 62.80 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.