تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك الاستثمار العربي يتصدر الشراء: تحديث 08:50 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الخميس 18 يوليو الساعة 8:50 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك الاستثمار العربي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 3 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 62.66 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.75 جنيها، وللبيع 62.95 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.46 جنيها، وللبيع 62.96 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.46 جنيها، وللبيع عند 62.96 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.40 جنيها للشراء و 62.91 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.50 جنيها للشراء و 62.98 للبيع.

ميد بنك: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.59 جنيها، وللبيع 62.93 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.60 جنيها، وللبيع 62.78 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.44 جنيها وبيعه بسعر 62.94 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.12 جنيها للشراء و 62.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.44 جنيها وبيعه بسعر 62.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 62.25 جنيها للشراء و 62.42 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.50 جنيها للشراء و 63.00 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.48 جنيها، وللبيع 62.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.24 جنيها للشراء و 62.42 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.63 جنيها، وللبيع عند 62.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.44 جنيها، وللبيع 62.94 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.43 جنيها وبيعه بسعر 62.96 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.50 جنيها، وللبيع 62.98 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.44 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.48 جنيها للشراء و 62.96 للبيع.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.62 جنيها وبيعه بسعر 62.80 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.