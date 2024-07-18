تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 09:05 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الخميس 18 يوليو الساعة 9:05 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي الكويتي حيث ارتفع اليورو بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 52.68 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 52.63 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 52.49 جنيها وبيعه بسعر 52.83 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.49 جنيها وبيعه بسعر 52.83 جنيها.

بنك البركة: قيمة اليورو للشراء هي 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.44 جنيها، وللبيع 52.78 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.52 جنيها للشراء و 52.86 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.57 جنيها، وسعر البيع هو 52.94 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 52.79 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.46 جنيها، وسعر البيع هو 52.80 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.20 جنيها، وسعر البيع هو 52.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.46 جنيها، وسعر البيع 52.80 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 52.31 جنيها للشراء و 52.46 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء اليورو بسعر 52.52 جنيها وبيعه بسعر 52.86 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 52.50 جنيها، وللبيع 52.84 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 52.31 جنيها للشراء و 52.46 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 52.46 جنيها للشراء و 52.80 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.46 جنيها، وسعر البيع هو 52.82 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.67 جنيها، وسعر البيع هو 52.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.47 جنيها للشراء و 52.83 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.52 جنيها، وللبيع عند 52.86 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 52.50 جنيها للشراء و 52.84 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.66 جنيها، وسعر البيع هو 52.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.