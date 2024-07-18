تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك البركة يتصدر الشراء: تحديث 09:10 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الخميس 18 يوليو الساعة 9:10 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك البركة حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 52.69 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 52.63 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

بنك مصر: سعر اليورو الآن 52.64 جنيها للشراء و 52.79 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 52.49 جنيها للشراء و 52.83 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.66 جنيها، وللبيع 52.81 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو للشراء هو 52.68 جنيها، وللبيع 52.83 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.81 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.57 جنيها، وللبيع عند 52.94 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 52.64 جنيها، وللبيع 52.79 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.64 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.20 جنيها، وللبيع عند 52.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.64 جنيها، وسعر البيع هو 52.79 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.87 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 52.64 جنيها للشراء و 52.79 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 52.31 جنيها، وسعر البيع 52.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 52.79 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 52.64 جنيها وبيعه بسعر 52.79 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.64 جنيها للشراء و 52.80 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.67 جنيها، وسعر البيع 52.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.46 جنيها، وللبيع 52.80 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 52.62 جنيها، وسعر البيع 52.79 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 52.52 جنيها للشراء و 52.86 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 52.64 جنيها، وسعر البيع 52.79 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 52.67 جنيها، وللبيع 52.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.66 جنيها، وسعر البيع هو 52.81 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.