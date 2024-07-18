ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3789 للشراء في تحديث 10:30 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:30 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3766 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3760 جنيهًا للبيع و3783 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3452 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3447 جنيهًا للبيع و 3468 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3295 جنيهًا للبيع و3315 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3290 جنيهًا للبيع و3310 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 2824 جنيهًا للبيع و2841 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2820 جنيهًا للبيع و2837 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 2197 جنيهًا للبيع و2210 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2193 جنيهًا للبيع و2207 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 1883 جنيهًا للبيع و1894 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 117114 جنيهًا للبيع و117825 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 26360 جنيهًا للبيع و26520 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 26320 جنيهًا للبيع و26480 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3765714 جنيهًا للبيع و3788571 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5714 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3760000 جنيهًا للبيع و 3782857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 18 يوليو الساعة 10:30 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3315 جنيه للشراء، وللبيع 3295 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16575 جنيه للشراء، وللبيع 16475 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 33150 جنيه للشراء، وللبيع 32950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 82875 جنيه للشراء، وللبيع 82375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 165750 جنيه للشراء، وللبيع 164750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 331500 جنيه للشراء، وللبيع 329500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 497250 جنيه للشراء، وللبيع 494250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 663000 جنيه للشراء، وللبيع 659000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 828750 جنيه للشراء، وللبيع 823750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.