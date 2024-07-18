تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:35 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 48.22 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.16 جنيها للشراء و 48.29 للبيع.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 48.15 جنيها للشراء و 48.25 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.17 جنيها للشراء و 48.27 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.17 جنيها للشراء و 48.27 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.20 جنيها، وسعر البيع هو 48.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.19 جنيها، وللبيع 48.29 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.22 جنيها، وسعر البيع 48.32 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.15 جنيها، وسعر البيع 48.25 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.15 جنيها، وسعر البيع هو 48.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.20 جنيها، وسعر البيع 48.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.20 جنيها وبيعه بسعر 48.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.00 جنيها، وللبيع 48.10 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.20 جنيها للشراء و 48.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.20 جنيها، وسعر البيع هو 48.30 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.18 جنيها للشراء و 48.28 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 48.15 جنيها للشراء و 48.25 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.20 جنيها وبيعه بسعر 48.30 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.18 جنيها، وسعر البيع 48.28 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.17 جنيها، وللبيع 48.27 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.