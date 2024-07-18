تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:35 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 12.86 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.84 جنيها وبيعه بسعر 12.88 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.82 جنيها وبيعه بسعر 12.86 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.82 جنيها للشراء و 12.87 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.51 جنيها، وللبيع عند 12.89 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.88 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.85 جنيها للشراء و 12.88 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.86 جنيها للشراء و 12.88 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.87 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.87 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.82 جنيها، وللبيع 12.86 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.42 جنيها، وسعر البيع هو 12.87 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.77 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.84 جنيها وبيعه بسعر 12.86 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.88 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.51 جنيها للشراء و 12.86 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيها للشراء و 12.81 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.52 جنيها للشراء و 12.87 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.66 جنيها، وسعر البيع هو 12.88 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.79 جنيها، وللبيع 12.88 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.77 جنيها للشراء و 12.88 للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.84 جنيها، وللبيع عند 12.86 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 12.83 جنيها للشراء و 12.86 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.88 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.79 جنيها للشراء و 12.86 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيها للشراء و 12.87 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.74 جنيها، وللبيع 12.87 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.