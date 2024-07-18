تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:35 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.13 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.10 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.95 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.15 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.13 جنيها وبيعه بسعر 13.16 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.10 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 12.84 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 12.99 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.02 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.03 جنيها، وللبيع عند 13.14 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.10 جنيها للشراء و 13.15 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.09 جنيها، وللبيع 13.16 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.11 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.09 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.09 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.07 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.