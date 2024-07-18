تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 48.25 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.16 جنيها، وسعر البيع هو 48.29 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.17 جنيها، وللبيع عند 48.27 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.17 جنيها وبيعه بسعر 48.27 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.20 جنيها، وللبيع 48.30 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.19 جنيها للشراء و 48.29 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.22 جنيها للشراء و 48.32 للبيع.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.10 جنيها، وللبيع 48.20 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.15 جنيها وبيعه بسعر 48.25 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.15 جنيها، وللبيع 48.25 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.20 جنيها، وسعر البيع هو 48.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.15 جنيها للشراء و 48.25 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.20 جنيها وبيعه بسعر 48.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.15 جنيها، وللبيع عند 48.25 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.00 جنيها، وسعر البيع 48.10 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.20 جنيها، وسعر البيع هو 48.30 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.20 جنيها، وسعر البيع 48.30 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.18 جنيها للشراء و 48.28 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.15 جنيها للشراء و 48.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.15 جنيها، وسعر البيع هو 48.25 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.20 جنيها للشراء و 48.30 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.15 جنيها للشراء و 48.25 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.18 جنيها للشراء و 48.28 للبيع.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.17 جنيها للشراء و 48.27 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.