تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع اليورو بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 52.72 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 52.63 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 52.64 جنيها للشراء و 52.79 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 52.49 جنيها وبيعه بسعر 52.83 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.81 للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 52.69 جنيها، وللبيع 52.84 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.68 جنيها، وللبيع 52.83 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.66 جنيها، وللبيع عند 52.81 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 52.57 جنيها وبيعه بسعر 52.94 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 52.64 جنيها وبيعه بسعر 52.79 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 52.79 جنيها.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 52.20 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 52.46 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 52.64 جنيها، وسعر البيع 52.79 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء اليورو 52.66 جنيها، وسعر البيع 52.87 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 52.64 جنيها، وللبيع 52.79 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 52.31 جنيها، وللبيع 52.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.64 جنيها، وللبيع عند 52.79 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 52.64 جنيها، وسعر البيع 52.79 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 52.64 جنيها للشراء و 52.80 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 52.67 جنيها للشراء و 52.82 للبيع.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.46 جنيها وبيعه بسعر 52.80 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 52.62 جنيها، وللبيع 52.79 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 52.52 جنيها للشراء و 52.86 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 52.64 جنيها، وللبيع 52.79 جنيها.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 52.67 جنيها، وللبيع 52.82 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.66 جنيها للشراء و 52.81 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.