تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الخميس 18 يوليو الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.14 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.15 جنيها.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.10 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.13 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.95 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.12 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.14 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.09 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.10 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.84 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.99 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.11 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.11 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.10 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.03 جنيها، وسعر البيع هو 13.14 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.10 جنيها، وللبيع عند 13.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.09 جنيها للشراء و 13.16 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.11 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.09 جنيها، وللبيع 13.14 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.09 جنيها للشراء و 13.14 للبيع.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.14 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.07 جنيها، وسعر البيع 13.14 جنيها.

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