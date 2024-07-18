تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 02:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك الإمارات دبي الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليسجل 62.65 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.75 جنيها، وللبيع عند 62.95 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.60 جنيها، وسعر البيع 62.78 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.46 جنيها للشراء و 62.96 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.62 جنيها للشراء و 62.80 جنيها للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.44 جنيها، وسعر البيع 62.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.40 جنيها، وسعر البيع هو 62.91 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.62 جنيها وبيعه بسعر 62.81 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.59 جنيها للشراء و 62.93 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.60 جنيها، وللبيع عند 62.78 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.60 جنيها، وللبيع 62.78 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.12 جنيها للشراء و 62.94 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.44 جنيها، وسعر البيع 62.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.60 جنيها، وللبيع 62.78 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.66 جنيها، وسعر البيع 62.99 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 62.60 جنيها للشراء و 62.78 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.24 جنيها للشراء و 62.42 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.60 جنيها، وسعر البيع هو 62.78 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.60 جنيها للشراء و 62.78 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.60 جنيها، وللبيع 62.78 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.63 جنيها، وللبيع 62.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.44 جنيها للشراء و 62.94 للبيع.

بنك الإسكندرية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 62.78 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.50 جنيها، وللبيع عند 62.98 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.60 جنيها وبيعه بسعر 62.78 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.63 جنيها للشراء و 62.82 للبيع.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.62 جنيها للشراء و 62.80 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.