ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3794 للشراء في تحديث 02:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 18 يوليو الساعة 2:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 3771 جنيهًا للبيع و3794 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3766 جنيهًا للبيع و3789 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3457 جنيهًا للبيع و3478 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3452 جنيهًا للبيع و3473 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3300 جنيهًا للبيع و3320 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3295 جنيهًا للبيع و3315 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2829 جنيهًا للبيع و2846 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2200 جنيهًا للبيع و2213 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1886 جنيهًا للبيع و1897 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 1883 جنيهًا للبيع و1894 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 117291 جنيهًا للبيع و118002 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 117114 جنيهًا للبيع و 117825 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 26400 جنيهًا للبيع و26560 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 26360 جنيهًا للبيع و26520 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 3771429 جنيهًا للبيع و3794286 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3765714 جنيهًا للبيع و3788571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 18 يوليو الساعة 2:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3320 جنيه للشراء، وللبيع 3300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16600 جنيه للشراء، وللبيع 16500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 33200 جنيه للشراء، وللبيع 33000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 83000 جنيه للشراء، وللبيع 82500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 166000 جنيه للشراء، وللبيع 165000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 332000 جنيه للشراء، وللبيع 330000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 498000 جنيه للشراء، وللبيع 495000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 664000 جنيه للشراء، وللبيع 660000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 830000 جنيه للشراء، وللبيع 825000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.