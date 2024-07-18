تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3783 للشراء في تحديث 10:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18 يوليو الساعة 10:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3760 جنيهًا للبيع و3783 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3771 جنيهًا للبيع و3794 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3447 جنيهًا للبيع و3468 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 3290 جنيهًا للبيع و3310 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2820 جنيهًا للبيع و2837 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2829 جنيهًا للبيع و2846 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2193 جنيهًا للبيع و2207 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2200 جنيهًا للبيع و 2213 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1880 جنيهًا للبيع و1891 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1886 جنيهًا للبيع و1897 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 116936 جنيهًا للبيع و117647 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 117291 جنيهًا للبيع و118002 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 26320 جنيهًا للبيع و26480 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 26400 جنيهًا للبيع و26560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3760000 جنيهًا للبيع و3782857 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11429 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 18 يوليو الساعة 10:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3310 جنيه للشراء، وللبيع 3290 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16550 جنيه للشراء، وللبيع 16450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 33100 جنيه للشراء، وللبيع 32900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82750 جنيه للشراء، وللبيع 82250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 165500 جنيه للشراء، وللبيع 164500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 331000 جنيه للشراء، وللبيع 329000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 496500 جنيه للشراء، وللبيع 493500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 662000 جنيه للشراء، وللبيع 658000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 827500 جنيه للشراء، وللبيع 822500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.