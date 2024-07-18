تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3771 للشراء في تحديث 10:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 18 يوليو الساعة 10:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3749 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3760 جنيهًا للبيع و3783 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3436 جنيهًا للبيع و3457 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3447 جنيهًا للبيع و3468 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3280 جنيهًا للبيع و3300 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 2811 جنيهًا للبيع و2829 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 8 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 2187 جنيهًا للبيع و2200 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2193 جنيهًا للبيع و2207 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1874 جنيهًا للبيع و1886 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1880 جنيهًا للبيع و 1891 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 116581 جنيهًا للبيع و117291 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 116936 جنيهًا للبيع و117647 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 26240 جنيهًا للبيع و26400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 26320 جنيهًا للبيع و26480 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3748571 جنيهًا للبيع و3771429 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11428 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3760000 جنيهًا للبيع و3782857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 18 يوليو الساعة 10:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3300 جنيه للشراء، وللبيع 3280 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16500 جنيه للشراء، وللبيع 16400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 33000 جنيه للشراء، وللبيع 32800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82500 جنيه للشراء، وللبيع 82000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 165000 جنيه للشراء، وللبيع 164000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 330000 جنيه للشراء، وللبيع 328000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 495000 جنيه للشراء، وللبيع 492000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 660000 جنيه للشراء، وللبيع 656000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 825000 جنيه للشراء، وللبيع 820000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.