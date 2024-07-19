تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3766 للشراء في تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 19 يوليو الساعة 11:15 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3743 جنيهًا للبيع و3766 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3749 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3431 جنيهًا للبيع و3452 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3436 جنيهًا للبيع و 3457 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3275 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3280 جنيهًا للبيع و3300 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 2807 جنيهًا للبيع و2824 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2811 جنيهًا للبيع و2829 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2183 جنيهًا للبيع و2197 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2187 جنيهًا للبيع و2200 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1871 جنيهًا للبيع و1883 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 116403 جنيهًا للبيع و117114 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 26200 جنيهًا للبيع و26360 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 26240 جنيهًا للبيع و26400 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3742857 جنيهًا للبيع و3765714 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5715 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3748571 جنيهًا للبيع و 3771429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 19 يوليو الساعة 11:15 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3295 جنيه للشراء، وللبيع 3275 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16475 جنيه للشراء، وللبيع 16375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32950 جنيه للشراء، وللبيع 32750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82375 جنيه للشراء، وللبيع 81875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164750 جنيه للشراء، وللبيع 163750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 329500 جنيه للشراء، وللبيع 327500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 494250 جنيه للشراء، وللبيع 491250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 659000 جنيه للشراء، وللبيع 655000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 823750 جنيه للشراء، وللبيع 818750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.