تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3760 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 19 يوليو الساعة 12:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3737 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3743 جنيهًا للبيع و3766 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3426 جنيهًا للبيع و3447 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3431 جنيهًا للبيع و3452 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3270 جنيهًا للبيع و3290 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3275 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2803 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 2180 جنيهًا للبيع و2193 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1869 جنيهًا للبيع و1880 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1871 جنيهًا للبيع و1883 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 116225 جنيهًا للبيع و116936 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 116403 جنيهًا للبيع و 117114 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 26160 جنيهًا للبيع و26320 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 26200 جنيهًا للبيع و26360 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3737143 جنيهًا للبيع و3760000 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3742857 جنيهًا للبيع و3765714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 19 يوليو الساعة 12:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3290 جنيه للشراء، وللبيع 3270 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16450 جنيه للشراء، وللبيع 16350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32900 جنيه للشراء، وللبيع 32700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82250 جنيه للشراء، وللبيع 81750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164500 جنيه للشراء، وللبيع 163500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 329000 جنيه للشراء، وللبيع 327000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 493500 جنيه للشراء، وللبيع 490500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 658000 جنيه للشراء، وللبيع 654000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 822500 جنيه للشراء، وللبيع 817500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.