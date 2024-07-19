تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3754 للشراء في تحديث 02:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 19 يوليو الساعة 2:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 3731 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3737 جنيهًا للبيع و3760 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3420 جنيهًا للبيع و3441 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3265 جنيهًا للبيع و3285 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 2799 جنيهًا للبيع و2816 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2803 جنيهًا للبيع و2820 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2177 جنيهًا للبيع و2190 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2180 جنيهًا للبيع و 2193 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 1866 جنيهًا للبيع و1877 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 1869 جنيهًا للبيع و1880 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 116047 جنيهًا للبيع و116758 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 116225 جنيهًا للبيع و116936 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 26120 جنيهًا للبيع و26280 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 26160 جنيهًا للبيع و26320 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3731429 جنيهًا للبيع و3754286 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5714 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 19 يوليو الساعة 2:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3285 جنيه للشراء، وللبيع 3265 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16425 جنيه للشراء، وللبيع 16325 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32850 جنيه للشراء، وللبيع 32650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 82125 جنيه للشراء، وللبيع 81625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164250 جنيه للشراء، وللبيع 163250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 328500 جنيه للشراء، وللبيع 326500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 492750 جنيه للشراء، وللبيع 489750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 657000 جنيه للشراء، وللبيع 653000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 821250 جنيه للشراء، وللبيع 816250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.