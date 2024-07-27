ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3737 للشراء في تحديث 09:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 27 يوليو الساعة 9:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 3714 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3709 جنيهًا للبيع و3731 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 3405 جنيهًا للبيع و3426 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3400 جنيهًا للبيع و3420 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3250 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 2786 جنيهًا للبيع و2803 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2167 جنيهًا للبيع و2180 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2163 جنيهًا للبيع و2177 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1857 جنيهًا للبيع و1869 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1854 جنيهًا للبيع و 1866 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 115514 جنيهًا للبيع و116225 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 115337 جنيهًا للبيع و116047 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 26000 جنيهًا للبيع و26160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 25960 جنيهًا للبيع و26120 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا ليصبح 3714286 جنيهًا للبيع و3737143 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3708571 جنيهًا للبيع و3731429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 27 يوليو الساعة 9:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3270 جنيه للشراء، وللبيع 3250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16350 جنيه للشراء، وللبيع 16250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32700 جنيه للشراء، وللبيع 32500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81750 جنيه للشراء، وللبيع 81250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 163500 جنيه للشراء، وللبيع 162500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 327000 جنيه للشراء، وللبيع 325000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 490500 جنيه للشراء، وللبيع 487500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 650000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 817500 جنيه للشراء، وللبيع 812500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.