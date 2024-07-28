تحديث 08:55 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأحد 28 يوليو الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 3 قرشًا ليسجل 48.35 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 48.29 جنيها للشراء و 48.39 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.39 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 48.32 جنيها للشراء و 48.42 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.29 جنيها، وسعر البيع 48.39 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.29 جنيها، وللبيع عند 48.39 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.39 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.29 جنيها للشراء و 48.39 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.27 جنيها للشراء و 48.37 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.