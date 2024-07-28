تحديث 08:55 صباحا: تحرك بقيمة 18 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأحد 28 يوليو الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض اليورو بقيمة 18 قرشًا ليبلغ سعره 52.43 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 52.35 جنيها للشراء و 52.51 للبيع.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.36 جنيها، وللبيع عند 52.55 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.29 جنيها، وللبيع عند 52.53 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 52.37 جنيها، وسعر البيع 52.60 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.28 جنيها، وللبيع عند 52.52 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.25 جنيها، وللبيع 52.52 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.43 جنيها للشراء و 52.59 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.28 جنيها للشراء و 52.65 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 52.36 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.36 جنيها، وللبيع عند 52.59 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 52.03 جنيها، وللبيع 52.53 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 52.28 جنيها للشراء و 52.52 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.36 جنيها، وسعر البيع هو 52.60 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 52.37 جنيها، وللبيع 52.60 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 52.28 جنيها للشراء و 52.56 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 52.39 جنيها، وللبيع 52.56 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 52.36 جنيها وبيعه بسعر 52.52 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 52.36 جنيها للشراء و 52.59 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 52.36 جنيها وبيعه بسعر 52.59 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.36 جنيها، وسعر البيع 52.59 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.38 جنيها، وسعر البيع هو 52.60 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.26 جنيها للشراء و 52.56 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 52.29 جنيها وبيعه بسعر 52.53 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.36 جنيها للشراء و 52.59 للبيع.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 52.29 جنيها وبيعه بسعر 52.53 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.38 جنيها للشراء و 52.57 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.