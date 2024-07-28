تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأحد 28 يوليو الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 18 قرشًا ليسجل 62.29 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.32 جنيها، وللبيع 62.50 جنيها.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.06 جنيها، وللبيع 62.29 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.20 جنيها للشراء و 62.48 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.07 جنيها، وسعر البيع هو 62.33 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.19 جنيها للشراء و 62.47 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.14 جنيها، وللبيع عند 62.53 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.29 جنيها، وسعر البيع هو 62.55 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.25 جنيها، وسعر البيع هو 62.59 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.05 جنيها وبيعه بسعر 62.33 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.06 جنيها للشراء و 62.32 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.89 جنيها، وللبيع 62.48 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.19 جنيها، وللبيع 62.47 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.05 جنيها للشراء و 62.33 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.07 جنيها، وسعر البيع هو 62.33 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.19 جنيها، وللبيع عند 62.58 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.26 جنيها، وللبيع 62.51 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.21 جنيها للشراء و 62.47 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.06 جنيها، وللبيع عند 62.32 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.06 جنيها، وسعر البيع 62.32 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.06 جنيها، وللبيع 62.32 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.07 جنيها، وسعر البيع 62.31 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.03 جنيها، وسعر البيع هو 62.32 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.20 جنيها، وسعر البيع هو 62.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.06 جنيها للشراء و 62.32 للبيع.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.20 جنيها للشراء و 62.53 للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.03 جنيها، وللبيع 62.29 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.