تحديث 08:55 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأحد 28 يوليو الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الريال السعودي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 12.89 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.86 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.86 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.55 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.81 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.89 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الريال السعودي 12.84 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.86 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.45 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.79 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.85 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.54 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.75 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.56 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.68 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.81 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.80 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.87 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.83 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.88 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.77 جنيها، وسعر البيع 12.89 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.