تحديث 08:55 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأحد 28 يوليو الساعة 8:55 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.16 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.98 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.15 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.88 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.02 جنيها وبيعه بسعر 13.24 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.10 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.