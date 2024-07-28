ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3749 للشراء في تحديث 11:40 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأحد 28 يوليو الساعة 11:40 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3726 جنيهًا للبيع و3749 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3720 جنيهًا للبيع و 3743 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3415 جنيهًا للبيع و3436 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3410 جنيهًا للبيع و3431 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3260 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3255 جنيهًا للبيع و3275 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 2794 جنيهًا للبيع و2811 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2790 جنيهًا للبيع و2807 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2173 جنيهًا للبيع و2187 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 1863 جنيهًا للبيع و1874 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 115870 جنيهًا للبيع و116581 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 115692 جنيهًا للبيع و116403 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 26080 جنيهًا للبيع و26240 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 26040 جنيهًا للبيع و 26200 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3725714 جنيهًا للبيع و3748571 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5714 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3720000 جنيهًا للبيع و3742857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 28 يوليو الساعة 11:40 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3280 جنيه للشراء، وللبيع 3260 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16400 جنيه للشراء، وللبيع 16300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32800 جنيه للشراء، وللبيع 32600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82000 جنيه للشراء، وللبيع 81500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164000 جنيه للشراء، وللبيع 163000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 328000 جنيه للشراء، وللبيع 326000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 492000 جنيه للشراء، وللبيع 489000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 656000 جنيه للشراء، وللبيع 652000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 820000 جنيه للشراء، وللبيع 815000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.