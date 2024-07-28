تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3731 للشراء في تحديث 01:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28 يوليو الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3709 جنيهًا للبيع و3731 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 18 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3400 جنيهًا للبيع و3420 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 16 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 3245 جنيهًا للبيع و3265 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3260 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2781 جنيهًا للبيع و2799 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2794 جنيهًا للبيع و 2811 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2163 جنيهًا للبيع و2177 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2173 جنيهًا للبيع و2187 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 1854 جنيهًا للبيع و1866 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 8 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 1863 جنيهًا للبيع و1874 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 115337 جنيهًا للبيع و116047 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 534 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 115870 جنيهًا للبيع و116581 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25960 جنيهًا للبيع و26120 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 120 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الكيلو ليسجل 3708571 جنيهًا للبيع و3731429 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17142 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 28 يوليو الساعة 1:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3265 جنيه للشراء، وللبيع 3245 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16325 جنيه للشراء، وللبيع 16225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32650 جنيه للشراء، وللبيع 32450 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81625 جنيه للشراء، وللبيع 81125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 163250 جنيه للشراء، وللبيع 162250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 326500 جنيه للشراء، وللبيع 324500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 489750 جنيه للشراء، وللبيع 486750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 653000 جنيه للشراء، وللبيع 649000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 816250 جنيه للشراء، وللبيع 811250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.