ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3737 للشراء في تحديث 09:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 28 يوليو الساعة 9:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3714 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3709 جنيهًا للبيع و 3731 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3405 جنيهًا للبيع و3426 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3400 جنيهًا للبيع و3420 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3250 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3245 جنيهًا للبيع و3265 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 2786 جنيهًا للبيع و2803 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2781 جنيهًا للبيع و2799 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2167 جنيهًا للبيع و2180 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 1857 جنيهًا للبيع و1869 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 115514 جنيهًا للبيع و116225 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 115337 جنيهًا للبيع و116047 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 26000 جنيهًا للبيع و26160 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 25960 جنيهًا للبيع و 26120 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3714286 جنيهًا للبيع و3737143 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5714 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3708571 جنيهًا للبيع و3731429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأحد 28 يوليو الساعة 9:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3270 جنيه للشراء، وللبيع 3250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16350 جنيه للشراء، وللبيع 16250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32700 جنيه للشراء، وللبيع 32500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 81750 جنيه للشراء، وللبيع 81250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 163500 جنيه للشراء، وللبيع 162500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 327000 جنيه للشراء، وللبيع 325000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 490500 جنيه للشراء، وللبيع 487500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 650000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 817500 جنيه للشراء، وللبيع 812500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.