تحديث 08:35 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 48.32 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.27 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.39 جنيها.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 48.27 جنيها للشراء و 48.37 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.32 جنيها، وللبيع عند 48.42 جنيها.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.25 جنيها وبيعه بسعر 48.35 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.29 جنيها، وللبيع عند 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.28 جنيها، وسعر البيع هو 48.38 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.28 جنيها، وللبيع عند 48.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.28 جنيها، وسعر البيع هو 48.38 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.