تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:35 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل اليورو زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 52.44 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 52.41 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

بنك مصر: اليورو يسجل 52.39 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.35 جنيها، وسعر البيع هو 52.58 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 52.40 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.34 جنيها وبيعه بسعر 52.57 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.42 جنيها، وللبيع 52.65 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر اليورو الآن 52.44 جنيها للشراء و 52.63 للبيع.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.32 جنيها للشراء و 52.69 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 52.40 جنيها، وللبيع 52.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 52.39 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو للشراء هو 52.09 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 52.35 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 52.36 جنيها، وللبيع 52.60 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 52.35 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 52.40 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 52.36 جنيها، وللبيع 52.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر اليورو للشراء هو 52.39 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.39 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

البنك التجاري الدولي: اليورو يسجل 52.35 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: اليورو يسجل 52.39 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.39 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 52.37 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.37 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 52.35 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.42 جنيها، وسعر البيع هو 52.61 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 52.39 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.