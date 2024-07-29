تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:35 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 8:35 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 14 قرشًا ليسجل 62.15 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.14 جنيها للشراء و 62.33 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.10 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.04 جنيها للشراء و 62.30 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.11 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.13 جنيها، وللبيع 62.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.12 جنيها، وسعر البيع 62.36 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.15 جنيها، وسعر البيع 62.40 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.03 جنيها، وسعر البيع هو 62.37 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.11 جنيها، وسعر البيع 62.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.10 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.73 جنيها للشراء و 62.30 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.04 جنيها، وللبيع عند 62.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.05 جنيها للشراء و 62.33 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.04 جنيها، وسعر البيع 62.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.11 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.06 جنيها، وللبيع 62.32 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.10 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.10 جنيها للشراء و 62.35 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.04 جنيها وبيعه بسعر 62.30 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 62.10 جنيها للشراء و 62.35 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.10 جنيها، وللبيع عند 62.35 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.07 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.07 جنيها، وسعر البيع هو 62.33 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.04 جنيها، وسعر البيع 62.30 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.12 جنيها للشراء و 62.38 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.10 جنيها، وللبيع عند 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.