تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 9:20 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث انخفض الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 12.88 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.87 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.86 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.54 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.81 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.87 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.84 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.45 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الريال السعودي يسجل 12.79 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.85 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.54 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.74 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.56 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.68 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الريال السعودي يسجل 12.80 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.82 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.90 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.77 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.