تحديث 09:20 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 9:20 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث سجل الدرهم الإماراتي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.15 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.16 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 12.98 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.12 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.87 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.01 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.10 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.12 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.12 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.12 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.18 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.10 جنيها، وللبيع عند 13.17 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.