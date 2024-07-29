تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:50 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 48.33 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.27 جنيها، وسعر البيع 48.41 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.28 جنيها، وسعر البيع هو 48.38 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.27 جنيها للشراء و 48.37 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.31 جنيها، وسعر البيع هو 48.41 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.32 جنيها للشراء و 48.42 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.25 جنيها، وسعر البيع هو 48.35 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 48.29 جنيها للشراء و 48.39 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.28 جنيها، وللبيع عند 48.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.29 جنيها، وسعر البيع 48.39 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.28 جنيها، وسعر البيع هو 48.38 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.