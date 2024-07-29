تحديث 10:50 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث تراجع سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 52.43 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.41 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.39 جنيها، وسعر البيع هو 52.58 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 52.35 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 52.40 جنيها، وسعر البيع 52.60 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.34 جنيها وبيعه بسعر 52.57 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 52.42 جنيها، وللبيع 52.65 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.44 جنيها للشراء و 52.63 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 52.32 جنيها وبيعه بسعر 52.69 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 52.40 جنيها وبيعه بسعر 52.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.39 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 52.09 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 52.35 جنيها وبيعه بسعر 52.58 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 52.36 جنيها، وسعر البيع 52.60 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو الآن 52.35 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 52.40 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.36 جنيها للشراء و 52.59 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.39 جنيها، وسعر البيع هو 52.58 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء اليورو 52.39 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.35 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: اليورو يسجل 52.39 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 52.39 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.37 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 52.37 جنيها للشراء و 52.60 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.35 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.42 جنيها، وللبيع عند 52.61 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.39 جنيها، وسعر البيع هو 52.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.