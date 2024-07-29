تحديث 10:50 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك التنمية الصناعية وبنك البركة حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 3 قرشًا ليسجل 62.12 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.14 جنيها وبيعه بسعر 62.33 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.10 جنيها، وللبيع عند 62.35 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.04 جنيها، وللبيع 62.30 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.11 جنيها وبيعه بسعر 62.37 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.13 جنيها للشراء و 62.26 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.12 جنيها للشراء و 62.36 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.15 جنيها، وسعر البيع هو 62.40 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 62.03 جنيها للشراء و 62.37 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.11 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.10 جنيها، وللبيع عند 62.35 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.73 جنيها، وسعر البيع 62.30 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.04 جنيها، وللبيع 62.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.05 جنيها، وللبيع 62.33 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.04 جنيها، وللبيع عند 62.30 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.11 جنيها، وللبيع 62.37 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.06 جنيها، وسعر البيع هو 62.32 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.10 جنيها، وسعر البيع هو 62.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.10 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.04 جنيها للشراء و 62.30 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.10 جنيها، وسعر البيع 62.35 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.10 جنيها، وسعر البيع 62.35 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.07 جنيها، وللبيع 62.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.07 جنيها، وللبيع 62.33 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.04 جنيها، وللبيع 62.30 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.12 جنيها، وللبيع 62.38 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.10 جنيها وبيعه بسعر 62.35 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.