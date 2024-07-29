تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:50 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.16 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.13 جنيها وبيعه بسعر 13.16 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 12.98 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.15 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.12 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.13 جنيها، وسعر البيع هو 13.17 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.13 جنيها، وسعر البيع 13.17 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.01 جنيها للشراء و 13.24 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.10 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.07 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.12 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.12 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.13 جنيها، وللبيع 13.17 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.12 جنيها للشراء و 13.17 جنيها للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.10 جنيها للشراء و 13.17 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.