تحديث 11:20 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليسجل 48.35 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.27 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.28 جنيها، وللبيع عند 48.38 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.28 جنيها، وللبيع عند 48.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.28 جنيها، وللبيع 48.38 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.