تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 12.89 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.85 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.54 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.81 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.87 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الريال السعودي الآن 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.84 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الريال السعودي الآن 12.82 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.86 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.45 جنيها وبيعه بسعر 12.90 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.79 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 12.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.54 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.74 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الريال السعودي يسجل 12.56 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.68 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 12.81 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.80 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.90 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.82 جنيها، وسعر البيع 12.90 جنيها.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 12.90 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.77 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.