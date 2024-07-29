تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 11:35 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 11:35 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في ميد بنك حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليسجل 48.40 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.27 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.32 جنيها للشراء و 48.42 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.32 جنيها للشراء و 48.42 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.29 جنيها وبيعه بسعر 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.28 جنيها للشراء و 48.38 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.28 جنيها وبيعه بسعر 48.38 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 48.29 جنيها للشراء و 48.39 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.