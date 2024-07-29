تحديث 12:15 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 12:15 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي وبنك التنمية الصناعية حيث انخفض اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 52.42 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 52.41 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.39 جنيها، وللبيع عند 52.60 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء اليورو بسعر 52.39 جنيها وبيعه بسعر 52.58 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر اليورو 52.40 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 52.42 جنيها للشراء و 52.61 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.42 جنيها للشراء و 52.61 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 52.43 جنيها، وسعر البيع 52.64 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 52.38 جنيها للشراء و 52.74 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 52.40 جنيها، وللبيع 52.60 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.39 جنيها للشراء و 52.60 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.13 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر اليورو 52.39 جنيها للشراء و 52.58 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 52.36 جنيها وبيعه بسعر 52.60 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 52.39 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.40 جنيها، وسعر البيع هو 52.60 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 52.42 جنيها للشراء و 52.61 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.39 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.40 جنيها، وللبيع عند 52.61 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر اليورو 52.39 جنيها للشراء و 52.60 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 52.39 جنيها، وسعر البيع 52.58 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.39 جنيها، وللبيع 52.58 جنيها.

بنك الإسكندرية: اليورو يسجل 52.37 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 52.42 جنيها للشراء و 52.61 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: اليورو يسجل 52.40 جنيها للشراء و 52.61 جنيها للبيع.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 52.42 جنيها وبيعه بسعر 52.61 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.39 جنيها، وللبيع عند 52.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.