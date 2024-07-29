ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3743 للشراء في تحديث 12:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 12:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3720 جنيهًا للبيع و3743 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3714 جنيهًا للبيع و 3737 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3410 جنيهًا للبيع و3431 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3405 جنيهًا للبيع و3426 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3255 جنيهًا للبيع و3275 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3250 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 2790 جنيهًا للبيع و2807 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2786 جنيهًا للبيع و2803 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2170 جنيهًا للبيع و2183 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 1860 جنيهًا للبيع و1871 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 115692 جنيهًا للبيع و116403 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 115514 جنيهًا للبيع و116225 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 26040 جنيهًا للبيع و26200 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 26000 جنيهًا للبيع و 26160 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 3720000 جنيهًا للبيع و3742857 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5714 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3714286 جنيهًا للبيع و3737143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 29 يوليو الساعة 12:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3275 جنيه للشراء، وللبيع 3255 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16375 جنيه للشراء، وللبيع 16275 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32750 جنيه للشراء، وللبيع 32550 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81875 جنيه للشراء، وللبيع 81375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 163750 جنيه للشراء، وللبيع 162750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 327500 جنيه للشراء، وللبيع 325500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 491250 جنيه للشراء، وللبيع 488250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 655000 جنيه للشراء، وللبيع 651000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 818750 جنيه للشراء، وللبيع 813750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.