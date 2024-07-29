ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3754 للشراء في تحديث 01:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 1:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 3731 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3720 جنيهًا للبيع و3743 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 3420 جنيهًا للبيع و3441 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3410 جنيهًا للبيع و3431 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 3265 جنيهًا للبيع و3285 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 2799 جنيهًا للبيع و2816 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 2177 جنيهًا للبيع و2190 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2170 جنيهًا للبيع و2183 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1866 جنيهًا للبيع و1877 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1860 جنيهًا للبيع و 1871 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 116047 جنيهًا للبيع و116758 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 115692 جنيهًا للبيع و116403 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 26120 جنيهًا للبيع و26280 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 26040 جنيهًا للبيع و26200 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو ارتفاعًا ليصبح 3731429 جنيهًا للبيع و3754286 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11429 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3720000 جنيهًا للبيع و3742857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 29 يوليو الساعة 1:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3285 جنيه للشراء، وللبيع 3265 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 16425 جنيه للشراء، وللبيع 16325 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32850 جنيه للشراء، وللبيع 32650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 82125 جنيه للشراء، وللبيع 81625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164250 جنيه للشراء، وللبيع 163250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 328500 جنيه للشراء، وللبيع 326500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 492750 جنيه للشراء، وللبيع 489750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 657000 جنيه للشراء، وللبيع 653000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 821250 جنيه للشراء، وللبيع 816250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.