تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3749 للشراء في تحديث 01:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 29 يوليو الساعة 1:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3726 جنيهًا للبيع و3749 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3731 جنيهًا للبيع و3754 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3415 جنيهًا للبيع و3436 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3420 جنيهًا للبيع و3441 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3260 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 2794 جنيهًا للبيع و2811 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2173 جنيهًا للبيع و2187 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2177 جنيهًا للبيع و2190 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1863 جنيهًا للبيع و1874 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1866 جنيهًا للبيع و 1877 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 115870 جنيهًا للبيع و116581 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 116047 جنيهًا للبيع و116758 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 26080 جنيهًا للبيع و26240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 26120 جنيهًا للبيع و26280 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3725714 جنيهًا للبيع و3748571 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5715 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3731429 جنيهًا للبيع و3754286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 29 يوليو الساعة 1:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3280 جنيه للشراء، وللبيع 3260 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16400 جنيه للشراء، وللبيع 16300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 32800 جنيه للشراء، وللبيع 32600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 82000 جنيه للشراء، وللبيع 81500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 164000 جنيه للشراء، وللبيع 163000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 328000 جنيه للشراء، وللبيع 326000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 492000 جنيه للشراء، وللبيع 489000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 656000 جنيه للشراء، وللبيع 652000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 820000 جنيه للشراء، وللبيع 815000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.