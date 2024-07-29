تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3737 للشراء في تحديث 02:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 2:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3714 جنيهًا للبيع و3737 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3726 جنيهًا للبيع و3749 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3405 جنيهًا للبيع و3426 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3415 جنيهًا للبيع و3436 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3250 جنيهًا للبيع و3270 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3260 جنيهًا للبيع و3280 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2786 جنيهًا للبيع و2803 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2167 جنيهًا للبيع و2180 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 1857 جنيهًا للبيع و1869 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1863 جنيهًا للبيع و1874 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 115514 جنيهًا للبيع و116225 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 115870 جنيهًا للبيع و 116581 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 26000 جنيهًا للبيع و26160 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 26080 جنيهًا للبيع و26240 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3714286 جنيهًا للبيع و3737143 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11428 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3725714 جنيهًا للبيع و3748571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 29 يوليو الساعة 2:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3270 جنيه للشراء، وللبيع 3250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 16350 جنيه للشراء، وللبيع 16250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 32700 جنيه للشراء، وللبيع 32500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 81750 جنيه للشراء، وللبيع 81250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 163500 جنيه للشراء، وللبيع 162500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 327000 جنيه للشراء، وللبيع 325000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 490500 جنيه للشراء، وللبيع 487500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 654000 جنيه للشراء، وللبيع 650000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 817500 جنيه للشراء، وللبيع 812500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.