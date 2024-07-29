تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 02:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأثنين 29 يوليو الساعة 2:55 مساءً. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 4 قرشًا ليبلغ 48.36 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.27 جنيها وبيعه بسعر 48.41 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.41 جنيها.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.32 جنيها، وللبيع 48.42 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.40 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.34 جنيها للشراء و 48.44 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.28 جنيها، وللبيع عند 48.38 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.29 جنيها، وسعر البيع 48.39 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.28 جنيها، وسعر البيع 48.38 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.28 جنيها للشراء و 48.38 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.29 جنيها، وللبيع عند 48.39 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.34 جنيها، وللبيع 48.44 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.