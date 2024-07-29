تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 29 يوليو الساعة 3:45 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العقارى المصرى العربى والبنك العربي الأفريقي الدولي حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 48.35 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.26 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.27 جنيها، وسعر البيع هو 48.37 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.25 جنيها، وللبيع 48.35 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.27 جنيها، وللبيع 48.37 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.25 جنيها للشراء و 48.35 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.29 جنيها، وللبيع 48.39 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.27 جنيها للشراء و 48.37 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.27 جنيها للشراء و 48.37 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.36 جنيها وبيعه بسعر 48.46 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.25 جنيها، وللبيع عند 48.35 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.25 جنيها، وللبيع 48.35 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.24 جنيها، وسعر البيع هو 48.34 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.25 جنيها، وللبيع 48.35 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.29 جنيها، وسعر البيع هو 48.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.27 جنيها وبيعه بسعر 48.37 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.25 جنيها للشراء و 48.35 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.27 جنيها، وللبيع 48.37 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.25 جنيها، وللبيع 48.35 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.30 جنيها للشراء و 48.40 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.27 جنيها للشراء و 48.37 للبيع.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.29 جنيها للشراء و 48.39 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.